Covid oggi in Italia | il bollettino del 24 luglio Dati dalle regioni in tempo reale

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Net2Ayurveda : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro impegni (precisi, liberali, ragionevoli) che il centrodestra dovrebbe assumere, in materi… - DossierTibet : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro impegni (precisi, liberali, ragionevoli) che il centrodestra dovrebbe assumere, in materi… - italiana__doc : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro impegni (precisi, liberali, ragionevoli) che il centrodestra dovrebbe assumere, in materi… -

Sky Tg24

LA MALATTIA - Un mese dopo essere guarito dal, Vittorio era stato colpito da fibrosi polmonare. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate ed era stato messo in coma farmacologico.in Puglia i nuovi casisono 3.480 . Attualmente sono 71.977 le persone positive, 474 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Toscana . In Toscana i casi... Covid, le notizie di oggi. Raggiunto il picco, in calo i ricoveri. LIVE Cala il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.835 positivi su 28.089 tamponi esaminati, 1.181 ...Sono 5.835 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi effettuati è 28.089 (di cui 22.213 antigenici e 4.786 molecolari). Le persone decedute sono tre ...