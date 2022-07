(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.432 icontagi dainRomagna secondo il bolletino di, 242022 della Regione. Si registra un: si tratta di una donna, di 83 anni, residente in provincia di Parma.i tamponi processati sono stati in totale 15.020 (5.216 molecolari e 9.804 antigenici rapidi). Il tasso di positività si attesta al 29,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 47 (-3 rispetto a ieri, -6%), l’età media è di 60,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.753 (+10 rispetto a ieri, +0,6%), età media 75,2 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - lifestyleblogit : Covid oggi Emilia, 4.432 nuovi casi e un decesso: bollettino 24 luglio - - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Emilia 4.432 nuovi casi e un decesso: bollettino 24 luglio - #Ultime #Notizie #Covid… - infoitinterno : Covid oggi Emilia, 4.432 nuovi casi e un decesso -

E anche, come ormai abitudine, si è verificata una positività al: dopo Chris Froome, Simon Clarke e Jakob Fuglsang qualche giorno fa, è il turno di Michael Woods il quale non ha preso ..., per sopravvivere l'ex naufrago è costretto cercare oggetti nell'immondizia, per poi ... peggiorate ulteriormente a causa della pandemia di. Il romano si trova in serie difficoltà e non solo ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...Covid e variante Omicron 5: non solo mal di gola e febbre, ma anche dermatiti, eruzioni cutanee e cadita di capelli. Fenomeni in aumento che si presentano anche ad un mese dalla ...