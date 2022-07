Covid oggi Emilia | 4 432 nuovi casi e un decesso | bollettino 24 luglio

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.432 icontagi dainRomagna secondo il bolletino di, 242022 della Regione. Si registra un: si tratta di una donna, di 83 anni, residente in provincia di Parma.i tamponi processati sono stati in totale 15.020 (5.216 molecolari e 9.804 antigenici rapidi). Il tasso di positività si attesta al 29,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 47 (-3 rispetto a ieri, -6%), l’età media è di 60,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.753 (+10 rispetto a ieri, +0,6%), età media 75,2 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 24 luglio: 4 - ombrysan : RT @ALFO100897: @Quirinale @robersperanza @piersileri La 'mia' notizia dell'ultimora riguarda un caro amico di famiglia che, con 'tre dosi'… - barbaranico1 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro impegni (precisi, liberali, ragionevoli) che il centrodestra dovrebbe assumere, in materi… -

Ma gli adulti dinon sono stati capaci - sembra - di farsi "acrobati del tempo", come, in modo ...sarebbe ingrandito a dismisura se non fosse stato inesorabilmente interrotto dall'emergenza, ...E anche, come ormai abitudine, si è verificata una positività al: dopo Chris Froome, Simon Clarke e Jakob Fuglsang qualche giorno fa, è il turno di Michael Woods il quale non ha preso ...Il Covid prosegue la sua corsa, anche se gli ultimi dati attestano un - seppur minimo - rallentamento. Sabato i ricoverati erano 55, due ...Ha suscitato un certo clamore, chissà perché, la notizia che il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi alla maturità di quest’anno ha superato la prova.