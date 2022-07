Covid | le notizie Bollettino | 51 208 casi e 77 decessi Tasso positività al 19 | 5% LIVE

(Di domenica 24 luglio 2022) Aumentano i ricoveri ordinari (+68), scendono le terapie intensive (-3). Iss: "In lieve aumentoreinfezione: da 11,7% a 12%". Secondo l'Iss, è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla 'autodiagnosi'

Aumentano i ricoveri ordinari (+68), scendono le terapie intensive ( - 3). Iss: 'In lieve aumento casi reinfezione: da 11,7% a 12%'. Secondo l'Iss, è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle ...Il ministero dell'Istruzione rende noti i dati relativi agli esami che, dopo le misure adottate per il contenimento dell'emergenza legata alnegli ultimi due anni, hanno visto il ritorno delle ...Nella penultima settimana di luglio i noli per il trasporto dei container sono calati mediamente del 2,6%, con una punta del 5% tra Shanghai e Genova.(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Sono 4.432 , a fronte di 15.020 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove calano di 3 unità ...