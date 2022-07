Covid: in Italia l'indice di contagio Rt scende a 1 (Di domenica 24 luglio 2022) L’indice di contagio Rt è sceso a 1, si trova cioè al livello della soglia epidemica come lo era all’inizio di giugno 2022. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt... Leggi su feedpress.me (Di domenica 24 luglio 2022) L’diRt è sceso a 1, si trova cioè al livello della soglia epidemica come lo era all’inizio di giugno 2022. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt...

