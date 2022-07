Covid: in Italia 51.208 nuovi casi e 77 vittime. Positività al 19,5% (Di domenica 24 luglio 2022) Sono 51.208 i nuovi casi positivi al Coronavirus e 77 i morti registrati (ieri 116) . Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i ricoveri (+68), ma scendono i casi ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 24 luglio 2022) Sono 51.208 ipositivi al Coronavirus e 77 i morti registrati (ieri 116) . Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i ricoveri (+68), ma scendono i...

