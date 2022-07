Covid | 51 208 nuovi casi con 262 032 tamponi e altri 77 morti

stranifattinews : Covid, in Italia 51.208 nuovi contagi e 77 vittime. Tasso di positività al 19,5% - GiaPettinelli : Covid:51.208 contagiati, 77 le vittime. Tasso al 19,5% - Cronaca - ANSA - Virus1979C : #Covid: oggi in Italia 51.208 casi e 77 decessi. Tasso di positività al 19,5%. - robertopontillo : #Covid dati di oggi, 51.208 nuovi contagi (ieri 68.170) e 77 vittime (ieri 116). Tasso di positività al 19,5% (ieri… - TgrRai : #Covid, 51.208 nuovi contagi (ieri 68.170) e 77 vittime (ieri 116). Tasso di positività al 19,5% (ieri 19,4%) con 2… -

: IL BOLLETTINO DI OGGI IN ITALIA In Italia si registrano 51.nuovi casi di coronavirus in 24 ore, a fronte di 262.032 tamponi processati Sono 77 i decessi per un totale, da inizio pandemia, ...A fronte dei dati diffusi sabato 23 luglio, nella giornata di domenica 24 luglio sono stati individuati 51.soggetti positivi al(ieri 68.170), 77 decessi (ieri 116) e 53.793 guarigioni/...Sono 51.208 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 3.521 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di ...Covid, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 24 luglio 2022 in Italia: si registrano 51.208 nuovi contagi e 77 decessi. Aumentano ricoveri (+68), giù intensive (-3). Il tasso di ...