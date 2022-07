Coronavirus, l’indice Rt scende sotto l’1: non accadeva da inizio giugno (Di domenica 24 luglio 2022) La diffusione del Covid in Italia torna al di sotto della soglia epidemica, come era successo nei primissimi giorni di giugno. Lo comunicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’indice Rt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ma con tecniche che consentono di avere valori più aggiornati. Fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends fanno sapere che l’indice equivalente all’Rt, chiamato Covindex, è attualmente pari 0,9; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 0,97, intermedio fra 1,01 e 0,94. su Open Leggi anche: Covid, in aumento i positivi “fantasma” e gli asintomatici: «Il picco di Omicron è stato raggiunto» – Il report esteso Iss Covid, 4 regioni a rischio alto. scende l’indice ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) La diffusione del Covid in Italia torna al didella soglia epidemica, come era successo nei primissimi giorni di. Lo comunicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti alRt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ma con tecniche che consentono di avere valori più aggiornati. Fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends fanno sapere cheequivalente all’Rt, chiamato Covindex, è attualmente pari 0,9; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 0,97, intermedio fra 1,01 e 0,94. su Open Leggi anche: Covid, in aumento i positivi “fantasma” e gli asintomatici: «Il picco di Omicron è stato raggiunto» – Il report esteso Iss Covid, 4 regioni a rischio alto....

