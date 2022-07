Conte: “I veri progressisti siamo noi, infame dire che ho tradito. Ora Letta decida cosa fare” (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente 5S: «Un governo fondato sul decisionismo autoreferenziale non poteva che saltare. All’Italia servono agenda sociale e ambientale, il Pd si acContenta di bonus e dice sì alle trivelle» Leggi su lastampa (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente 5S: «Un governo fondato sul decisionismo autoreferenziale non poteva che saltare. All’Italia servono agenda sociale e ambientale, il Pd si acnta di bonus e dice sì alle trivelle»

