Frena in Veneto ladi crescita deiCovid. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.285, oltre 2mila in meno del giorno precedente (7.301), per un totale di 2.056.913 infetti dall'inizio della pandemia. Le vittime ...stabilizzata per quanto riguarda ida Covid nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 2.203, mentre l'incidenza continua a scendere e arriva a 1.131,65 su 100mila ... Contagi, la curva comincia a calare: «Ma decessi alti» Frena in Veneto la curva di crescita dei contagi Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.285, oltre 2mila in meno del giorno precedente (7.301), per un totale di 2.056.913 infetti dall'inizio della pa ...Il tasso di occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid è però in aumento rispetto alla scorsa settimana. In totale sono ricoverati 308 pazienti, tra questi 14 sono in terapia intensiva.