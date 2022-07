Concita De Gregorio? Grandissime teste di min***a Chi la umilia così | roba pesantissima

(Di domenica 24 luglio 2022) Costano carissime aDele parole sprezzanti sul Parlamento che ha di fatto sfiduciato il premier Mario Draghi. Draghi che, sottolineava l'affranta giornalista di Repubblica e conduttrice (in tandem con l'altrettanto mesto David Parenzo, In Onda Estate su La7), "sembrava un professore di Harvard all'alberghiero di Massa Lubrense. Apriti cielo: dopo essere stata accusata di razzismo ideologico nei confronti dei campani, ora arriva l'esplosivo Ottavio Cappellani, in un editoriale vergato per La Sicilia, a rimetterla al suo posto con queste parole., scrive, "sembrava la sciacquetta che vuole sposare il medico". "Viene da chiedersi - si legge -, data la bramosìa irrefrenabile, seDeabbia mai davvero parlato con un professore di Harvard e se sappia ...

Su 'La Stampa', venerdì scorso,Deha ribadito il concetto: 'L'unica cosa su cui riflettere è che li abbiamo eletti noi . Adesso non vi concentrate per favore sul noi, non rispondete ...Nella puntata di sabato 23 luglio di In Onda, il programma condotto su La 7 daDee David Parenzo, tra gli ospiti c'è il giornalista americano Alan Friedman che, 'da biografo di ...Nuova gaffe per la De Gregorio che è riuscita a far arrabbiare tutti, da destra a sinistra, dopo un'uscita infelice su Mario Draghi ...L'esergo della nota stampa che il sindaco di Benevento ha diffuso sabato 23 luglio (leggi su IlVaglio.it: https://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/47121/elezioni-politiche-noi-di-centro-presenta-prog ...