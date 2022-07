Con quest'opera l'artista ha vinto l'ottava edizione del Max Mara Art Prize For Women (Di domenica 24 luglio 2022) Ora nella galleria londinese e prossimamente alla Collezione Maramotti, a Reggio Emilia (dal 23 ottobre al 19 febbraio 2023), l’opera di Emma Talbot, vincitrice dell’ottava edizione del Max Mara Art Prize For Women, premio biennale dedicato ad artiste emergenti e residenti in Gran Bretagna che garantisce alla assegnataria una residenza artistica in Italia di 6 mesi. Un dettaglio di “The Age/L’Eta?” di Emma Talbot (foto di Damian Griffiths). Il lavoro esposto è The Age/L’Età, ispirato a Le tre età della donna di Gustav Klimt e composto di due grandi pannelli in seta dipinti, una figura in tessuti morbidi e imbottiti che rappresenta un’anziana, animazioni e disegni.INFO: Londra, Whitechapel Gallery, fino al 4 settembre.collezioneMaramotti.org ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) Ora nella galleria londinese e prossimamente alla Collezionemotti, a Reggio Emilia (dal 23 ottobre al 19 febbraio 2023), l’di Emma Talbot, vincitrice dell’del MaxArtFor, premio biennale dedicato ad artiste emergenti e residenti in Gran Bretagna che garantisce alla assegnataria una residenza artistica in Italia di 6 mesi. Un dettaglio di “The Age/L’Eta?” di Emma Talbot (foto di Damian Griffiths). Il lavoro esposto è The Age/L’Età, ispirato a Le tre età della donna di Gustav Klimt e composto di due grandi pannelli in seta dipinti, una figura in tessuti morbidi e imbottiti che rappresenta un’anziana, animazioni e disegni.INFO: Londra, Whitechapel Gallery, fino al 4 settembre.collezionemotti.org ...

