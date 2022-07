Con l’addio di Draghi nuova paura per gli italiani: ecco quali bonus rischiano di saltare (Di domenica 24 luglio 2022) Con la caduta del Governo Draghi rischiano grosso anche alcune misure economiche. ecco cosa si salva e cosa no. Mario Draghi (foto web)Alla fine la crisi è scoppiata. Troppe differenze nella ampia e variegata maggioranza che sosteneva il Governo. L’Esecutivo di Mario Draghi è esploso e il premier ha dovuto così rassegnare le dimissioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha potuto che prendere atto e firmare il decreto di scioglimento delle Camere. L’Italia tornerà al voto il 25 settembre. Ma con la caduta del Governo Draghi rischiano grosso anche alcune misure economiche che, in questo difficile 2022, stavano tentando di dare ossigeno agli italiani, fiaccati da inflazione e rincari. Dal Pnrr alla legge di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 luglio 2022) Con la caduta del Governogrosso anche alcune misure economiche.cosa si salva e cosa no. Mario(foto web)Alla fine la crisi è scoppiata. Troppe differenze nella ampia e variegata maggioranza che sosteneva il Governo. L’Esecutivo di Marioè esploso e il premier ha dovuto così rassegnare le dimissioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha potuto che prendere atto e firmare il decreto di scioglimento delle Camere. L’Italia tornerà al voto il 25 settembre. Ma con la caduta del Governogrosso anche alcune misure economiche che, in questo difficile 2022, stavano tentando di dare ossigeno agli, fiaccati da inflazione e rincari. Dal Pnrr alla legge di ...

