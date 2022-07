Comune di Bergamo, variazioni di bilancio: altri 23 milioni di investimenti e 15 di avanzo (Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Un avanzo di bilancio record, di 15 milioni di euro, e altri 23 per gli investimenti in città. Questi i dati che emergono dalle parole di Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al bilancio del Comune di Bergamo, che porterà in consiglio comunale, nella serata di mercoledì della prossima settimana, le variazioni con la relativa richiesta di approvazione. Un consuntivo che, come già sottolineato, non fa altro che dimostrare come l’amministrazione vigente sia stata in grado non solo di mantenere in ordine i conti, ma al tempo stesso anche di investire. “Innanzitutto, questo traguardo raggiunto è stato il merito del lavoro e della grande professionalità svolti prima dalla dottoressa Pasini e poi dal dottor ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022). Undirecord, di 15di euro, e23 per gliin città. Questi i dati che emergono dalle parole di Sergio Gandi, vice sindaco e assessore aldeldi, che porterà in consiglio comunale, nella serata di mercoledì della prossima settimana, lecon la relativa richiesta di approvazione. Un consuntivo che, come già sottolineato, non fa altro che dimostrare come l’amministrazione vigente sia stata in grado non solo di mantenere in ordine i conti, ma al tempo stesso anche di investire. “Innanzitutto, questo traguardo raggiunto è stato il merito del lavoro e della grande professionalità svolti prima dalla dottoressa Pasini e poi dal dottor ...

FrancescoRigh10 : @Marxtrixx @GDeldossi @giorgio_gori Anche funzione pubblica. L'esser Sindaco da tempo ben lo avvantaggia su come… - AmoBergamo : #Bergamo Pure Suisio è invasa dalle mosche: il Comune emette un'ordinanza per combatterle - moggifake : @ThamayJ @marcouematsu Esatto. Se Bergamo al telefono con altrinon mi chiamava Moggi ma “numero2” era solo perché… - ComunediBergamo : Cantieri, in corso l'asfaltatura di via Zanica; conclusi i lavori in via Solata, parte la sostituzione di barriere… - MilanBergamoBGY : L'inaugurazione ha visto l'intervento di Aylin Alpay Chief Marketing Officer di TAV OS, del Presidente Giovanni San… -