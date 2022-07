Colpo di scena Juve: il gesto fa gioire i tifosi, è successo nel ritiro negli USA (Di domenica 24 luglio 2022) Piacevole sorpresa per la Juve durante la tournée negli USA. Durante il ritiro arriva l’inaspettata visita che ha colto di sorpresa i tifosi. La Juve è impegnata negli Stati Uniti dove ieri ha affrontato il Chivas. Gara con diversi spunti che però ha lasciato qualche strascico soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di Vlahovic. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Piacevole sorpresa per ladurante la tournéeUSA. Durante ilarriva l’inaspettata visita che ha colto di sorpresa i. Laè impegnataStati Uniti dove ieri ha affrontato il Chivas. Gara con diversi spunti che però ha lasciato qualche strascico soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di Vlahovic. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : +++#F1, Charles #Leclerc si ritira dopo diciotto giri: errore del monegasco che va a muro, colpo di scena al Paul Ricard+++#FrenchGP - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Colpo di scena, #Mattarella respinge le #dimissioni di #Draghi?? - ilmeteoit : #Meteo #Flash #Urgente: c'è un colpo di scena, solo due giorni di tregua, poi ad #Agosto arriva #Lucifero - lnclt_dulac : @Iifeon_mars ah e poi mi sa quella di lancillotto non appare l'ho basata sull'interpretazione di un personaggio, tr… - Sparafucile2000 : I primi 15 minuti sono un capolavoro di messa in scena, degni del Michael Powell più fiammeggiante. Poi come se non… -