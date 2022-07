Coldiretti Puglia: la top ten per la tintarella della salute Oggi iniziativa a Bari (Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il caldo afoso per l’ultima ondata di calore che soffoca la Puglia, provocando la fuga verso il mare per trovare un po’ di refrigerio, è stata esposta la top ten di frutta e verdura che abbronza per garantirsi l’agognato colore ambrato della pelle, ma anche per proteggersi da pericolose scottature ed evitare colpi di calore. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato in Puglia i #tintarelladay con la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica a partire da Lecce, ma anche a Brindisi ed Oggi a Bari in Piazza del Ferrarese. Il consiglio per tutti è di esporsi al sole evitando le ore più calde, perché l’irraggiamento solare è ... Leggi su noinotizie (Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con il caldo afoso per l’ultima ondata di calore che soffoca la, provocando la fuga verso il mare per trovare un po’ di refrigerio, è stata esposta la top ten di frutta e verdura che abbronza per garantirsi l’agognato colore ambratopelle, ma anche per proteggersi da pericolose scottature ed evitare colpi di calore. E’ quanto afferma lache ha organizzato ini #day con la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica a partire da Lecce, ma anche a Brindisi edin Piazza del Ferrarese. Il consiglio per tutti è di esporsi al sole evitando le ore più calde, perché l’irraggiamento solare è ...

