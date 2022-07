“Clusterf**k | Woodstock ’99” | il trailer del documentario che racconta i tre giorni in cui sono morti gli anni Novanta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 luglio 2022) Voleva essere un festeggiamento in grande stile del 30°versario del Festival di, ma ben presto si è trasformato in un incubo da dimenticare. Chi nel 1999 non era ancora nato o era troppo piccolo per ricordare, avrà modo di conoscere che cosa è successo grazie a’99, in arrivo su Netflix dal 3 agosto, e di cui è stato diffuso il. Si tratta di unin tre parti che vuolere uno dei festival peggio riusciti di sempre, nonché – come dice qualcuno – iin cui gli’90. Ma che cosa ha reso’99 il festival più caotico che l’uomo ricordi? ...