Claudio Bisio | ecco come ha conosciuto sua moglie | All' inizio era solo

(Di domenica 24 luglio 2022)è un attore e conduttore molto celebre. Dotato di un gran carisma e di una enorme simpatia, il tanto amato showman ha unadella quale è molto innamorato. "All'erase**o" ha detto. Ma sapete chi è?non sarà l'uomo più bello del mondo dello spettacolo italiano, ma di sicuro ha un gran carisma. Simpatico, intelligente, ironico e pungente quando serve, è uno di quei personaggi di cui non ci so stanca mai. E nel corso degli anniha dimostrato di essere nonun grandissimo conduttore, ma anche un attore di tutto rispetto. Del resto la classe non è acqua, ène ha da vendere. E questo le donne lo notano: avete fatto caso a quante donne gli ...

fictionmediaset : RT @MedInfinityIT: Ogni tanto bisogna provare a riderci su ?? Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna e molti altri vi aspettano alla… - xelagrillo : RT @EreticoNeroBlu: Un capolavoro questo tributo a Feiez. Elio e le Storie Tese @eelst + Claudio Bisio @xelagrillo ti apro mondi nuovi h… - EreticoNeroBlu : Un capolavoro questo tributo a Feiez. Elio e le Storie Tese @eelst + Claudio Bisio @xelagrillo ti apro mondi nuov… - algida74 : @MarioNGreco13 @InfoEdisave @nickpan21 @beat_oven Quella del presidente che non si candidava non era un film con Cl… - ivanperotto : @EnricoLetta Ciccio - sempre nell'accezione di Claudio Bisio - guarda che il traditore ha un nome e un cognome: Giu… -

Regista, autore, ha vinto un Ciak d'oro, recitando in lungometraggi come Si può Fare di Giulio Manfredonia, cone Giuseppe Battiston e in spettacoli come Fenicie con la regia di ...... diretti nel 2010 e nel 2012 da Luca Miniero, protagonistie Alessandro Siani.(ANSAmed).La sua è una incredibile faccenda che riguarda sentimenti e soldi. Marco Della Noce con Claudio Bisio a Zelig (fonte web) E’ stato lui stesso a raccontare il suo dramma e a lasciarsi andare ad una ...(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Due star d'Oltralpe in piazza Maggiore a Bologna: sono Dany Boon e Kad Merad, attore e regista il primo, attore protagonista il secondo, della commedia campione d'incassi 'G ...