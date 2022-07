Classifica ATP Race: Lorenzo Musetti alle soglie della top 20 dopo la vittoria con Alcaraz! (Di domenica 24 luglio 2022) Nel primo pomeriggio di oggi Lorenzo Musetti ha vinto la finale del tabellone di Amburgo: l’azzurro ha così incamerato 500 punti. Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Bastad e Newport, lunedì 18 luglio 2022, era stata rilasciata la Race to Turin aggiornata: l’azzurro era 46° mentre domani sarà 21°. Race ATP LIVE 24 LUGLIO 1 Rafael Nadal 36 ESP 5620 2 Carlos Alcaraz 19 ESP 4120 3 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 3965 4 Casper Ruud 23 NOR 3315 5 Alexander Zverev 25 GER 2700 6 Daniil Medvedev 26 RUS 2575 7 Andrey Rublev 24 RUS 2415 8 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 2365 9 Taylor Fritz 24 USA 2060 10 Novak Djokovi? 35 SRB 1970 11 Hubert Hurkacz 25 POL 189012 Matteo Berrettini 26 ITA 1845 13 Marin ?ili? 33 CRO 1540 14 Cameron Norrie 26 GBR 1540 15 Diego Schwartzman 29 ARG 146516 Jannik Sinner 20 ITA 143017 Denis Shapovalov 23 CAN ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Nel primo pomeriggio di oggiha vinto la finale del tabellone di Amburgo: l’azzurro ha così incamerato 500 punti. Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Bastad e Newport, lunedì 18 luglio 2022, era stata rilasciata lato Turin aggiornata: l’azzurro era 46° mentre domani sarà 21°.ATP LIVE 24 LUGLIO 1 Rafael Nadal 36 ESP 5620 2 Carlos Alcaraz 19 ESP 4120 3 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 3965 4 Casper Ruud 23 NOR 3315 5 Alexander Zverev 25 GER 2700 6 Daniil Medvedev 26 RUS 2575 7 Andrey Rublev 24 RUS 2415 8 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 2365 9 Taylor Fritz 24 USA 2060 10 Novak Djokovi? 35 SRB 1970 11 Hubert Hurkacz 25 POL 189012 Matteo Berrettini 26 ITA 1845 13 Marin ?ili? 33 CRO 1540 14 Cameron Norrie 26 GBR 1540 15 Diego Schwartzman 29 ARG 146516 Jannik Sinner 20 ITA 143017 Denis Shapovalov 23 CAN ...

