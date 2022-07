Ciclismo | pagelle ventunesima tappa Tour de France 2022 | volata perfetta di Jasper Philipsen

(Di domenica 24 luglio 2022) Ladelde(Parigi Champs Elysees, 115 km) è stata vinta da, che ha sconfitto allo sprint Dylan Groenewegen e Alexander Kristoff.Stuyven ha concluso al quarto posto davanti a Peter Sagan, mentre delude ancora Caleb Ewan, solamente ottavo. Ledei protagonisti10:Il belga dell’Alpecin Deceuninck trova la sua seconda vittoria in questodopo ladi Carcassone con una, letteralmente dominante sul traguardo più prestigioso per un velocista. Dylan Groenewegen 9:L’olandese chiude con un bel secondo posto sul traguardo dove si impose cinque anni fa. Oggi è ...

Al via da Copenaghen, l'Italia si presenta con 13 corridori: terzo contingente alle spalle di Francia (32) e Belgio (18). A Parigi ne arrivano dieci: ritiri per Oss, Felline e Moscon. Miglior ...Detto questo vediamo le Top. JONAS VINGEGAAR Dieci e lode. H sbagliato solo nell'ultima ... I suoi duelli con Vingegaard entrano, a buon diritto, nella storia del. WOUT VAN AERT Altro ... Tour, le pagelle degli italiani: si salvano Bettiol e Dainese, Ganna 5, Caruso 4 Continua la serie nera dell’Italia: non vinciamo una tappa da 3 edizioni complete, ultimo successo con Nibali nel 2019. Segnali positivi da Mozzato e Velasco ...TOUR DE FRANCE - Manca solo la tappa di Parigi ma, per il resto, i giochi sono fatti. Vingegaard vince il Tour dopo essere stato il migliore di quelli di ...