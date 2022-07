Ciclismo | domani torna in gara Vincenzo Nibali | appuntamento alla Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) Giro d’Italia e campionati nazionali, ora finalmente si riin, con occhi puntati sulla Spagna. Sarà un’estate molto intensa quella diche si spalmerà tutta in terra iberica. Lo Squalo dello Stretto riparte da: sarà in, corsa giunta99ma edizione, con 165,7 chilometri con partenza ed arrivo da Ordizia. Rivali di qualità per il siciliano che dovrà vedersela con Juan Ayuso (UAE Emirates) e Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco), tutt’altro che gli ultimi arrivati. Per la stella dell’Astana Qazaqstan Team poi una serie di corse in terra spagnola prima della Vuelta del 19 agosto. Foto: Lapresse