Choc in vacanza, papà eroe salva il figlio 14enne dalle onde ma perde la vita (Di domenica 24 luglio 2022) Salvo il figlio, la tragedia sotto gli occhi della compagna. papà eroe si tuffa prontamente in acqua per trarre in salvo la vita del figlio di appena 14 anni a rischio annegamento. Il 51enne, però, non riemerge e resta disperso nelle acque del Lago di Garda a Limone. In quel punto, infatti, la profondità procede ben oltre i 100 metri. Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda dopo aver salvato la vita al figlio. La famiglia stava trascorrendo le vacanze sul lago di Garda per festeggiare i 51 anni di Aran. Insieme alla compagna Holly Mosley, di 39 anni, al figlio e alla figlia di sette anni. Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda: “eroe britannico” Avevano deciso di noleggiare una barca ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Salvo il, la tragedia sotto gli occhi della compagna.si tuffa prontamente in acqua per trarre in salvo ladeldi appena 14 anni a rischio annegamento. Il 51enne, però, non riemerge e resta disperso nelle acque del Lago di Garda a Limone. In quel punto, infatti, la profondità procede ben oltre i 100 metri. Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda dopo averto laal. La famiglia stava trascorrendo le vacanze sul lago di Garda per festeggiare i 51 anni di Aran. Insieme alla compagna Holly Mosley, di 39 anni, ale alla figlia di sette anni. Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda: “britannico” Avevano deciso di noleggiare una barca ...

