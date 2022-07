Chinnici e la toga politica nel nome di papa Rocco

Leggi su agi

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'amore. E il dolore. "Guardo a questa regione con amore - aveva detto Caterinaall'esordio della sua avventura per le primarie del campo progressista - una Sicilia per la quale anche mio padre ha speso la sua vita". Sessantasette anni, l'europarlamentare del Pd, vincitrice della consultazione che l'ha proclamata candidata presidente della Regione, è nata a Palermo, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, a soli 21 anni, con il massimo dei voti e la lode accademica. Ha intrapreso la carriera di magistrato, professione svolta dal padre, il consigliere istruttore, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983: "Quel dolore che porto ancora dentro di me ed è ancora molto forte - aveva detto ancora Caterina il 27 giugno - si è trasformato in desiderio e volontà di lavorare per il bene di questa terra". ...