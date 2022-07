Chi sono i big della politica che rischiano il posto in Parlamento (Di domenica 24 luglio 2022) La crisi di governo aperta dalla voglia di cambiamento del Movimento 5 Stelle e proseguita col muro alzato dal centrodestra che non si è presentato in Senato al voto di fiducia al premier Mario Draghi, ha portato inevitabilmente alla caduta del governo. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle Camere, è arrivata anche la data per le prossime elezioni che daranno all’Italia i nuovi componenti del Parlamento. Il prossimo 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare e a scegliere i nuovi deputati e senatori che, dal 13 ottobre circa, potranno avviare i lavori in Parlamento. Ma ci sono tanti nomi di big che rischiano il posto, tra scelte personale di farsi da parte e quelle dei ... Leggi su quifinanza (Di domenica 24 luglio 2022) La crisi di governo aperta dalla voglia di cambiamento del Movimento 5 Stelle e proseguita col muro alzato dal centrodestra che non si è presentato in Senato al voto di fiducia al premier Mario Draghi, ha portato inevitabilmente alla caduta del governo. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio e la firma del presidenteRepubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle Camere, è arrivata anche la data per le prossime elezioni che daranno all’Italia i nuovi componenti del. Il prossimo 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare e a scegliere i nuovi deputati e senatori che, dal 13 ottobre circa, potranno avviare i lavori in. Ma citanti nomi di big cheil, tra scelte personale di farsi da parte e quelle dei ...

