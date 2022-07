“Che dolore…”. Lutto nel calcio, il giovane Andrea si accascia e muore sul campo: aveva 20 anni (Di domenica 24 luglio 2022) Lutto nel calcio, è morto Andrea Musiu ad appena 20 anni. Il calciatore, di Cagliari, è deceduto durante una partita di calcetto con gli amici. È successo a Sant’Elia. Il giovane, residente a Selargius e che ha giocato anche tra i dilettanti della squadra sarda, si è accasciato a terra davanti ai compagni di squadra ed è deceduto in campo, a pochi passi dallo stadio dove gioca il Cagliari. Da quel poco che si sa, il ragazzo pare si sia sentito male subito dopo la fine della partita di un torneo amatoriale, era ancora in campo quando è finito a terra e si è capito subito che era accaduto qualcosa di grave. Immediati, tuttavia inutili, i tentativi di rianimare il ragazzo compiuti dai soccorritori arrivati sul luogo, tra cui due ambulanze del 118. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022)nel, è mortoMusiu ad appena 20. Il calciatore, di Cagliari, è deceduto durante una partita di calcetto con gli amici. È successo a Sant’Elia. Il, residente a Selargius e che ha giocato anche tra i dilettanti della squadra sarda, si èto a terra davanti ai compagni di squadra ed è deceduto in, a pochi passi dallo stadio dove gioca il Cagliari. Da quel poco che si sa, il ragazzo pare si sia sentito male subito dopo la fine della partita di un torneo amatoriale, era ancora inquando è finito a terra e si è capito subito che era accaduto qualcosa di grave. Immediati, tuttavia inutili, i tentativi di rianimare il ragazzo compiuti dai soccorritori arrivati sul luogo, tra cui due ambulanze del 118. ...

