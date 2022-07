Cessione del credito, Pnrr e crescita. Granelli (Confartigianato) legge la crisi (Di domenica 24 luglio 2022) Generalmente i momenti di instabilità non fanno bene al mondo produttivo. La crisi politica che ha portato allo scioglimento dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi non fa eccezione. A mitigare parzialmente questo senso di instabilità concorrono due fattori. Il primo è legato all’imminenza della data in cui si andrà alle urne (il 25 settembre), il secondo è più politico. “Mi pare che gli indirizzi assunti nel dl Concorrenza, specie nella parte che riguarda i tassisti e nel dl Semplificazioni, siano buoni. Confido che sia questa la strada su cui dovrà proseguire anche il prossimo governo, anche in ossequio alle istanze delle piccole e medie imprese artigiane”. E’ questa la lettura di Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato che, a Formiche.net, rivela il sentiment che si respira nel Paese che produce. Presidente ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Generalmente i momenti di instabilità non fanno bene al mondo produttivo. Lapolitica che ha portato allo scioglimento dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi non fa eccezione. A mitigare parzialmente questo senso di instabilità concorrono due fattori. Il primo è legato all’imminenza della data in cui si andrà alle urne (il 25 settembre), il secondo è più politico. “Mi pare che gli indirizzi assunti nel dl Concorrenza, specie nella parte che riguarda i tassisti e nel dl Semplificazioni, siano buoni. Confido che sia questa la strada su cui dovrà proseguire anche il prossimo governo, anche in ossequio alle istanze delle piccole e medie imprese artigiane”. E’ questa la lettura di Marco, presidente nazionale diche, a Formiche.net, rivela il sentiment che si respira nel Paese che produce. Presidente ...

