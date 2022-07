Centrodestra, il Ppe spinge per Tajani premier anti sovranista (Di domenica 24 luglio 2022) I Popolari europei spingono il nome di Tajani come premier antisovranista. La promessa di Salvini a Berlusconi: "Farai il presidente del Senato" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 24 luglio 2022) I Popolari europei spingono il nome dicome. La promessa di Salvini a Berlusconi: "Farai il presidente del Senato" Segui su affaritaliani.it

GiovaQuez : 'Come spiegherà al parlamento europeo l'aver cacciato Draghi per un centrodestra al governo probabilmente a guida M… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Il retroscena: il #Ppe spinge su #Berlusconi per avere #Tajani candidato premier da opporre alla #Meloni. Il coordinat… - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? #Centrodestra, il #Ppe (e Fi) spingono #Tajani. In #Sicilia #Chinnici del #Pd vince le primarie dei progressisti: https://… - Libero_official : Il retroscena: il #Ppe spinge su #Berlusconi per avere #Tajani candidato premier da opporre alla #Meloni. Il coordi… - serenel14278447 : CENTRODESTRA Forza Italia e il Ppe spingono per Tajani premier. Lui al «Corriere»: «Vedremo, io a disposizione» di… -