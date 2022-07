Caterina Chinnici sarà la candidata del centrosinistra in Sicilia, ma le primarie sono state un doppio flop (Di domenica 24 luglio 2022) “La sinistra in Sicilia con le primarie è riuscita a ottenere ben due flop in un colpo solo”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo commentando la scelta di Caterina Chinnici come candidato governatore della Sicilia per il fronte progressista. Un doppio flop che si articola in questi termini, spiega la parlamentare azzurra. “Il primo reale, effettivo: il fatto che abbia partecipato di fatto solo lo 0,8 per cento dell’intero elettorato dell’isola dovrebbe far riflettere sull’effettiva capacità di mobilitazione e convinzione del proprio elettorato – spiega la parlamentare azzurra – Il secondo potenziale, in prospettiva; le parole di ‘commiato’ di Barbara Floridia, che non fa alcun accenno al sostegno a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 luglio 2022) “La sinistra incon leè riuscita a ottenere ben duein un colpo solo”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo commentando la scelta dicome candidato governatore dellaper il fronte progressista. Unche si articola in questi termini, spiega la parlamentare azzurra. “Il primo reale, effettivo: il fatto che abbia partecipato di fatto solo lo 0,8 per cento dell’intero elettorato dell’isola dovrebbe far riflettere sull’effettiva capacità di mobilitazione e convinzione del proprio elettorato – spiega la parlamentare azzurra – Il secondo potenziale, in prospettiva; le parole di ‘commiato’ di Barbara Floridia, che non fa alcun accenno al sostegno a ...

