Caterina Chinnici ha vinto le primarie dei progressisti in Sicilia (Di domenica 24 luglio 2022) L’eurodeputata del Pd Caterina Chinnici ha vinto, ieri, le primarie per la scelta del candidato progressista alla presidenza della Regione Sicilia. Il dato definitivo dei voti (online + gazebo): Caterina Chinnici 13.519 + 1033, totale: 14.552 (44,77%); Barbara Floridia 10.058 +259, totale: 10.317 (31,74%); Claudio Fava 6977+570, totale 7547 (23,22%). primarie Sicilia, Caterina Chinnici: “Sento forte la responsabilità e che spero di potere mettere a frutto attraverso il mio lavoro” “Ce l’abbiamo fatta. Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi – ha dichiarato l’eurodeputata Caterina Chinnici commentando la sua vittoria alle primarie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 luglio 2022) L’eurodeputata del Pdha, ieri, leper la scelta del candidato progressista alla presidenza della Regione. Il dato definitivo dei voti (online + gazebo):13.519 + 1033, totale: 14.552 (44,77%); Barbara Floridia 10.058 +259, totale: 10.317 (31,74%); Claudio Fava 6977+570, totale 7547 (23,22%).: “Sento forte la responsabilità e che spero di potere mettere a frutto attraverso il mio lavoro” “Ce l’abbiamo fatta. Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi – ha dichiarato l’eurodeputatacommentando la sua vittoria alle...

