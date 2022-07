Castelnuovo di Garfagnana | successo per la manifestazione ' Garfcanina' - Cronaca - lanazione it

Nazione_Lucca : Castelnuovo di Garfagnana, successo per la manifestazione 'Garfcanina' - Nazione_Lucca : Tutte le foto della Garfcanina a Castelnuovo di Garfagnana - NoiTv : Castelnuovo Garfagnana, Andrea Marcucci presenta il suo libro - marconiccolai : RT @GruppoPdToscana: #Areeinterne e @montagna: le cose fatte e quelle da fare. Il tour del @GruppoPdToscana inizia da Castelnuovo di Garfag… - GruppoPdToscana : #Areeinterne e @montagna: le cose fatte e quelle da fare. Il tour del @GruppoPdToscana inizia da Castelnuovo di Gar… -

LA NAZIONE

La GarfCanina adi(Foto Borgesi)di(Lucca), 24 luglio 2022 - Un allegro, movimentato e dal grande spirito di sensibilizzazione sulla cura e l' attenzione per gli ...'Nel primo set ho giocato un tennis perfetto, poi ho commesso qualche errore di troppo - ha detto in conferenza stampa la 25enne tennista didi- non mi aspettavo, però, che la ... Castelnuovo di Garfagnana, successo per la manifestazione "Garfcanina" Tutto dedicato ai cani e ai loro amici umani. In molti hanno partecipato per consigli veterinari e divertimento per i 4 zampe ...Aree interne e montagna: le cose fatte e quelle da fare. Parte dalla Garfagnana il tour promosso dal gruppo Pd regionale. L’appuntamento è per domani alle 17 al centro Protezione Civile in località Or ...