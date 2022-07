Castel Fusano | il principe Chigi salvato dalle fiamme

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 luglio 2022) Non c'è pace per la pineta di, la pista dolosa sotto la lente di ingrandimento. Un rogo scoppiato nella pineta del Country Club da subito apparso sospetto conche si sono propagate velocemente mettendo a soqquadro tutto il quadrante sud della Capitale. Attesa l'informativa dei carabinieri della stazione forestale di Ostia in Procura. Indagini per capire se ci sono responsabili, e accertare da dove sia partito effettivamente il rogo. Ad oggi le cause risultano essere in accertamento, anche se sembra certo che le primesiano partite poco prima delle 17 di venerdì, dalla proprietà del «Country Club», un ex villaggio turistico da dove è andato a fuoco materiale di deposito, oltre a un numero imprecisato di bombole. Un inferno di fuoco durato tutta la serata, con un lavoro di bonifica ...