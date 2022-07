Cassa artigiana in epoca Covid: nella Bergamasca erogati più di 72 milioni (Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Sono più di 72 i milioni erogati dalla Fsba, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, nei due anni del Covid nella provincia di Bergamo. Una cifra che fa balzare la Bergamasca al terzo posto tra le province lombarde: le domande presentate da 5.643 aziende sono state 9.670 e gli ammortizzatori sociali sono stati erogati a 24.942 lavoratori. In tutta la Regione le aziende che hanno avanzato la richiesta sono 42.928, il 19,16% del totale in Italia, le domande sono state 79.780 e i lavoratori che hanno beneficiato della Cassa integrazione sono stati 167.327. Il 37% delle aziende che hanno inoltrato la richiesta alla Fsba hanno avuto oltre i 180 giorni di sospensione lavorativa, il 23% da 91 a 180 giorni di sospensione, il 31% da 31 a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Sono più di 72 idalla Fsba, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’to, nei due anni delprovincia di Bergamo. Una cifra che fa balzare laal terzo posto tra le province lombarde: le domande presentate da 5.643 aziende sono state 9.670 e gli ammortizzatori sociali sono statia 24.942 lavoratori. In tutta la Regione le aziende che hanno avanzato la richiesta sono 42.928, il 19,16% del totale in Italia, le domande sono state 79.780 e i lavoratori che hanno beneficiato dellaintegrazione sono stati 167.327. Il 37% delle aziende che hanno inoltrato la richiesta alla Fsba hanno avuto oltre i 180 giorni di sospensione lavorativa, il 23% da 91 a 180 giorni di sospensione, il 31% da 31 a ...

