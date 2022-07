Caso Totti Blasi: l’ex fidanzato di Noemi Bocchi sbotta sui social (Di domenica 24 luglio 2022) Nella bufera mediatica Totti-Blasi, spunta anche l’ex tronista romano e postino di C’è Posta per Te Gianfranco Apicerni, nonché ex fiamma di Noemi Bocchi La presunta fiamma di Francesco Totti Noemi Bocchi, ex moglie del patron del Tivoli Terme Calcio, Mario Caucci, ha avuto un altro noto fidanzato. Si tratta dell’ex tronista romano e postino di C’è Posta per Te, Gianfranco Apicerni. Nelle ultime ore, l’uomo sbotta sui social! Apicerni avrebbe infatti rilasciato un’intervista al settimanale DiPiùTv in cui farebbe riferimento alla Bocchi parlando di lei e del loro amore passato: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022) Nella bufera mediatica, spunta anchetronista romano e postino di C’è Posta per Te Gianfranco Apicerni, nonché ex fiamma diLa presunta fiamma di Francesco, ex moglie del patron del Tivoli Terme Calcio, Mario Caucci, ha avuto un altro noto. Si tratta deltronista romano e postino di C’è Posta per Te, Gianfranco Apicerni. Nelle ultime ore, l’uomosui! Apicerni avrebbe infatti rilasciato un’intervista al settimanale DiPiùTv in cui farebbe riferimento allaparlando di lei e del loro amore passato: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi ...

