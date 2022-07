Caso Mertens | sfida aperta tra due big di Serie A!

(Di domenica 24 luglio 2022) Dopo 9 stagioni, il matrimonio tra il Napoli e Driesè ormai giunto ufficialmente al termine, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Negli scorsi mesi, visti i dubbi sul suo rinnovo, sono state vagliate diverse ipotesi sulla prossima squadra del belga. Attualmente, secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, i club più vicini al suo ingaggio sarebbero la Lazio e l’Inter.Lazio Inter Per quanto riguarda la società di Claudio Lotito, non è affatto una novità questo forte interessamento. D’altronde, i biancocelesti puntano molto sull’ottimo rapporto trae il loro tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato con grandi risultati a Napoli tra il 2015 e il 2018. L’approdo dell’attaccante a Milano, sponda nerazzurra, è invece una nuova indiscrezione delle ultime ore. Dopo ...

nicolagelsomino : @peppeiannicelli Prima di tutto vorrei ascoltare una dichiarazione da parte di #Mertens, per capire se conferma qua… - MauroLeoLaky : RT @Andrea842631710: Nessun caso, spunti: #Spalletti con questo gesto ribadisce il concetto “non ci sono prime donne” Bene, ma il rovesci… - Andrea842631710 : Nessun caso, spunti: #Spalletti con questo gesto ribadisce il concetto “non ci sono prime donne” Bene, ma il rove… - Cinca72 : RT @NapoliLadies: Dovevi nascere donna. In quel caso saresti rimasto a Napoli con la maglia del Napoli Femminile ?? Grazie di tutto, buona… - nandoneapolis : @annatrieste Dopo aver bruciato Totti e Lautaro Martinez sta dando il suo contributo anche a Napoli. Sarà un caso… -

... se però il Papa in questione si chiama Driesl'impresa si preannuncia piuttosto ardua. ... il profilo più simile all'ormai ex numero 14 azzurro che, non a, è finito da tempo nei radar di ...corrisponderebbe al profilo giusto, perché è a parametro zero e perché si accontenterebbe ... Tutto possibile, come detto, solo una volta risolto lo spinosodel cileno.' PER LEGGERE TUTTE ...Non è periodo sereno in casa Napoli, visto che Spalletti è stato 'costretto' a cacciare Osimhen dall'allenamento.Dopo il mancato arrivo di Dybala, l'Inter è alla ricerca di una seconda punta, anche se prima dovrà liberarsi di Alexis Sanchez.