California in fiamme, l'America nella morsa del caldo record (Di domenica 24 luglio 2022) California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record da nord al sud del Paese. Un violento incendio, l'Oak Fire, scoppiato non lontano dal parco Yosemite, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022)inmentre gli Stati Uniti sonodelcon temperatureda nord al sud del Paese. Un violento incendio, l'Oak Fire, scoppiato non lontano dal parco Yosemite, in ...

Corriere : Brucia la California, 6.000 evacuati. Le fiamme minacciano il parco di Yosemite - SegirtNews : California in fiamme, l'America nella morsa del caldo record - fisco24_info : California in fiamme, l'America nella morsa del caldo record: L'Oak Fire vicino al parco Yosemite continua ad espan… - ilfattovideo : California in fiamme, le impressionanti immagini aeree dell’incendio divampato nella contea di Mariposa - fisco24_info : Usa: la California brucia, ordine di evacuazione per 6.000 persone: Le fiamme divampano vicino al parco Yosemite -