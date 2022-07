Calenda si candida a 'Silvio': 'Spero di poter accogliere Gelmini e Carfagna in Azione' (Di domenica 24 luglio 2022) Più che sinistra, più che centro in senso stretto sembra proprio che - magari con qualche variante - Calenda voglia occupare il territorio di Forza Italia in parte lasciato libero da un Berlusconi che ... Leggi su globalist (Di domenica 24 luglio 2022) Più che sinistra, più che centro in senso stretto sembra proprio che - magari con qualche variante -voglia occupare il territorio di Forza Italia in parte lasciato libero da un Berlusconi che ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - EnricoAllevi : A'SX' Letta,Morani,Romano...a'DX' Salvini (Fedriga &C.), Berlusconi(Ronzulli &C.),Meloni (Santanchè & C.) al'CENTRO… - JasEldelaPietra : Settembre: Mattarella blinda per Ue, PdC e Mef. Meloni agli Esteri in attesa di Trump. 2023 luna di miele, aboliz… - unstablelorenzo : Se la Moratti si candida in regione Lombardia come candidata di Calenda io veramente perdo definitivamente speranza… -