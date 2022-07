Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero tanto scelgano noi» (Di domenica 24 luglio 2022) Il leader di Azione: non basta essere contro la destra. Sì, a Roma mi candiderò nel collegio feudo del Pd Leggi su corriere (Di domenica 24 luglio 2022) Il leader di Azione: non basta essere contro la destra. Sì, a Roma mi candiderò nel collegio feudo del Pd

Corriere : Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero scelgano noi» - DslLorenzo : RT @Cr1st14nM3s14n0: +++ Parla Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero tanto scelgano noi» +++ L… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero scelgano noi» - alessandrodz : Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero tanto scelgano noi» - patriziadandrea : RT @ACavaliere77: #Calenda che definisce frattaglie #Bonelli e #Fratoianni definisce frattaglie crisi climatica e sociale cuore delle nostr… -