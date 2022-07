Calciomercato Roma, l’alternativa a Wijnaldum gioca in Italia (Di domenica 24 luglio 2022) La Roma è, ad oggi, la società Italiana che forse si sta muovendo meglio sul fronte Calciomercato. I giallorossi hanno già piazzato diversi colpi con Paulo Dybala che è stato, e sarà, la punta di diamante del mercato dei capitolini. La società dei Friedkin non ha ancora finito, José Mourinho ha infatti chiesto un nuovo centrocampista titolare e in settimana si è parlato molto dell’arrivo di Wijnaldum, ma stando a quanto riportato dal messaggero, l’alternativa, nel caso in cui l’olandese non dovesse arrivare, è rappresentata dal centrocampista del Bologna Jerdy Schouten. Roma Bologna Schouten Non c’è ancora una trattativa ben avviata tra le due parti, ma ben presto la pista potrebbe infuocarsi. L’olandese potrebbe comunque partire in caso di offerte di altre grandi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Laè, ad oggi, la societàna che forse si sta muovendo meglio sul fronte. I giallorossi hanno già piazzato diversi colpi con Paulo Dybala che è stato, e sarà, la punta di diamante del mercato dei capitolini. La società dei Friedkin non ha ancora finito, José Mourinho ha infatti chiesto un nuovo centrocampista titolare e in settimana si è parlato molto dell’arrivo di, ma stando a quanto riportato dal messaggero,, nel caso in cui l’olandese non dovesse arrivare, è rappresentata dal centrocampista del Bologna Jerdy Schouten.Bologna Schouten Non c’è ancora una trattativa ben avviata tra le due parti, ma ben presto la pista potrebbe infuocarsi. L’olandese potrebbe comunque partire in caso di offerte di altre grandi ...

