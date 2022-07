Calciomercato Juventus, tutto fermo per il centrocampista: Allegri vuole solo lui (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo Pogba, la Juventus vuole un altro centrocampista ma sul mercato sembra tutto fermo. Ecco il giocatore scelto da Allegri. La Juventus, dopo due quarti posti consecutivi, vuole tornare a dominare il calcio italiano ed è per questo che si spiega il mercato, fino a questo momento, perfetto della società bianconera. Alla corte di Allegri sono arrivati Di Maria, Pogba e Bremer con il tecnico pronto ad accogliere nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi abbiamo un secondo centrocampista considerando le difficoltà, in questo ruolo, avute lo scorso anno; ecco chi potrebbe essere il rinforzo ideale. LaPresseIl profilo ricercato dalla Juventus è quello di un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo Pogba, laun altroma sul mercato sembra. Ecco il giocatore scelto da. La, dopo due quarti posti consecutivi,tornare a dominare il calcio italiano ed è per questo che si spiega il mercato, fino a questo momento, perfetto della società bianconera. Alla corte disono arrivati Di Maria, Pogba e Bremer con il tecnico pronto ad accogliere nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi abbiamo un secondoconsiderando le difficoltà, in questo ruolo, avute lo scorso anno; ecco chi potrebbe essere il rinforzo ideale. LaPresseIl profilo ricercato dallaè quello di un ...

