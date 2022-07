Calciomercato Juventus, buone notizie su Paredes: c’è l’apertura del PSG (Di domenica 24 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Paredes e adesso sarebbe arrivata anche l’apertura da parte del PSG Piccoli passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare Leandro Paredes a vestire la maglia della Juventus nel corso di questo Calciomercato invernale. Come riportato da Sportmediaset, il PSG avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’argentino in prestito con obbligo di riscatto. La distanza con i bianconeri permane sulle cifre: richiesta di 30 milioni, mentre l’offerta è della metà. LEGGI TUTTE LE notizie SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022): i bianconeri non mollanoe adesso sarebbe arrivata ancheda parte del PSG Piccoli passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare Leandroa vestire la maglia dellanel corso di questoinvernale. Come riportato da Sportmediaset, il PSG avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’argentino in prestito con obbligo di riscatto. La distanza con i bianconeri permane sulle cifre: richiesta di 30 milioni, mentre l’offerta è della metà. LEGGI TUTTE LESULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

