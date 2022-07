Cagliari, Lapadula si avvicina: La Gumina sblocca l’affare. Le ultime (Di domenica 24 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù si avvicinano all’acquisto di Lapadula grazie all’arrivo di La Gumina al Benevento È Antonino La Gumina il sostituto di Gianluca Lapadula per l’attacco del Benevento. E ora il l’italo-peruviano è pronto a trasferirsi al Cagliari proprio grazie all’aiuto del palerminato. A riportare questo incrocio di mercato è Il Mattino. I campani hanno dato il loro via libera solo nel momento in cui hanno avuto l’apertura da parte del giocatore e della squadra proprietaria del suo cartellino, ovvero la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Calciomercato: i rossoblù sino all’acquisto digrazie all’arrivo di Laal Benevento È Antonino Lail sostituto di Gianlucaper l’attacco del Benevento. E ora il l’italo-peruviano è pronto a trasferirsi alproprio grazie all’aiuto del palerminato. A riportare questo incrocio di mercato è Il Mattino. I campani hanno dato il loro via libera solo nel momento in cui hanno avuto l’apertura da parte del giocatore e della squadra proprietaria del suo cartellino, ovvero la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

gaetanogiaq1983 : @mauropederzoli Ciao Direttore visto che il #Genoa ha preso #Coda, il #Cagliari ha preso #Lapadula, il #Pisa ha rip… - Fprime86 : RT @NicoSchira: #Cagliari in pole per Gianluca #Lapadula che é al passo d’addio col #Benevento. Pronto un biennale con opzione per il terzo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lapadula-Pavoletti: il Cagliari vara la coppia da sogno #calciomercato - Gazzetta_it : Lapadula-Pavoletti: il Cagliari vara la coppia da sogno #calciomercato - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: #Cagliari in pole per Gianluca #Lapadula che é al passo d’addio col #Benevento. Pronto un biennale con opzione per il terzo… -