repubblica : Brunetta denuncia bodyshaming: 'Da Berlusconi e Fascina invettive personali. Mi dicono 'nano', fa male. È una vita… - eziomauro : Brunetta denuncia body shaming: 'Da Berlusconi e Fascina invettive personali. Mi dicono 'nano', fa male. È una vita… - infoitinterno : Brunetta: «Fa male essere chiamato nano, da Berlusconi e Forza Italia invettive personali» - infoitinterno : Brunetta denuncia body shaming: 'Da Berlusconi e Fascina invettive personali. Mi dicono 'nano', fa male. È una vita… - infoitinterno : Mezz'ora in più, Brunetta risponde a Marta Fascina: 'Tappo o nano? Fa male' -

... ma vedete, però tappo come è... sdogano su di me questo termine che mi ha sempre fatto'. 'Io non ho scelto di essere alto o basso sono responsabile delle mie idee di quello che faccio ...... ma vedete, però tappo come è... sdogano su di me questo termine che mi ha sempre fatto'. 'Però lei ha gli occhi azzurri - dice Annunziata'. - Advertisement - 'Grazie', risponde ...A dirlo il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, intervenendo a Mezz'Ora in Più di ... come ‘Riposi in pace' … mi ha fatto male, io gli auguro lunga vita".Si è rotto qualcosa, come gli amori... E quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a volergli bene. Però quando c'è una rottura, e invece di parlare delle ragioni de ...