Brunetta | ' Da Berlusconi insulti | sentirsi chiamare nano da lui e Marta Fascina fa male'

repubblica : Brunetta denuncia bodyshaming: 'Da Berlusconi e Fascina invettive personali. Mi dicono 'nano', fa male. È una vita… - Corriere : «Ho sofferto perché mi chiamavano ‘nano’, anche Fascina mi ha violentato su questo» - GuidoDeMartini : ?? BERLUSCONI: “GELMINI E BRUNETTA RIPOSINO IN PACE” ?? Il leader di Forza Italia parla a Repubblica. Sull'ex numero… - GiusyBelfiore : RT @BaldinoVittoria: Comunque, tutti ambientalisti di facciata, finanche Berlusconi, Letta parla di ambiente e progresso mentre tronfio inc… - SoloCristy : RT @dariodangelo91: #Brunetta chiama in causa Marta #Fascina, compagna di #Berlusconi che su Instagram aveva pubblicato su Instagram una un… -

A quali invettive si riferisce "Una - replica- è quella da parte di'che riposino in pace' rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente ...'Una - spiega- è la frase "di'che riposino in pace' rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente perché gli voglio bene. E poi c'è un'altra.“Mi sono sentito violentato - ha detto Brunetta. Io voglio bene a Berlusconi, ma si possono subire invettive personali. E’ una vita che vengo violentato per la mia altezza, mi dicono tappo o nano, ho ..."Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose, il professore universitario, il parlamentare anche europeo, sono ...