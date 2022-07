Bronzetti-Begu, finale WTA Palermo: l’azzurra per il titolo siciliano (Di domenica 24 luglio 2022) Come da programma, dopo il tabellone delle semifinali, c’è un’italiana nell’ultimo atto del torneo su terra rossa che si sta svolgendo nel capoluogo della Sicilia. Lucia Bronzetti è emersa vincitrice, in rimonta, contro la connazionale Jasmine Paolini conquistando, quindi, l’accesso a l’ultimo match della manifestazione siciliana. Contro l’italiana si parerà Irina-Camelia Begu, tennista romena che punta fortemente al titolo. Ecco le ultime dall’incontro Bronzetti-Begu, valido per la finale del WTA Palermo e dove sarà possibile assistere in tv al match. Bronzetti-Begu, finale WTA Palermo: le ultime e la diretta tv Lucia Bronzetti (Credit foto – pagina Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Come da programma, dopo il tabellone delle semifinali, c’è un’italiana nell’ultimo atto del torneo su terra rossa che si sta svolgendo nel capoluogo della Sicilia. Luciaè emersa vincitrice, in rimonta, contro la connazionale Jasmine Paolini conquistando, quindi, l’accesso a l’ultimo match della manifestazione siciliana. Contro l’italiana si parerà Irina-Camelia, tennista romena che punta fortemente al. Ecco le ultime dall’incontro, valido per ladel WTAe dove sarà possibile assistere in tv al match.WTA: le ultime e la diretta tv Lucia(Credit foto – pagina Facebook ...

Ile940 : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia ci sono 3 ???? in 3 diverse finali nella stessa settimana. Berrettini alle 11.30 a Gstaad… - palermo24h : Bronzetti-Begu, finale Wta Palermo 2022 RISULTATO in DIRETTA - Djewel89 : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia ci sono 3 ???? in 3 diverse finali nella stessa settimana. Berrettini alle 11.30 a Gstaad… - PalermoToday : Torneo di Palermo, in finale sarà Italia-Romania: Bronzetti sfida Begu - MarcoRavera1 : Sembrerebbe un bel #24luglio per il #tennis ???? #SwissOpenGstaad #Gstaad ????h 11.30 #Berrettini ???? vs #Ruud ????… -