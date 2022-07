Boxe | cintura di Muhammad Ali venduta per 6 | 1 milioni di dollari

(Di domenica 24 luglio 2022) LadiAli del titolo dei pesi massimi del ‘Rumble in the Jungle’ del 1974 è stataall’asta per 6,18di. Ad aggiudicarsela è stato l’uomo d’affari Jim Irsay, proprietario della squadra Indianapolis Colts. Lo ha reso noto la casa d’aste Heritage Auctions di Dallas, in Texas. Lo ha confermato poi lo stesso Irsay su Twitter, spiegando di avere acquistato laper la sua collezione di cimeli di musica rock, storia americana e cultura pop, che sta attualmente facendo il giro del Paese. SportFace.

Sei milioni di dollari per uno dei cimeli più ricchi di fascino della storia del pugilato. L'imprenditore statunitense Jim Irsay ha annunciato di aver acquistato la cintura mondiale Wbc dei pesi massimi che Muhammad Ali conquistò nel 1974, battendo George Foreman a Kinshasa nel leggendario combattimento chiamato 'Rumble in the Jungle' svoltosi a Kinshasa, nell'allora Zaire.