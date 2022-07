Bosco in fiamme a Cinigiano. A rischio abitazioni. Evacuato tutto il paese - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 24 luglio 2022) Incendio a Cinigiano (Aprili) Per approfondire : Articolo : Incendio a Cinigiano, fumo e cenere arrivano fino al Monte Amiata Cinigiano (Grosseto), 24 luglio 2022 - Un vasto incendio boschivo è ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 luglio 2022) Incendio a(Aprili) Per approfondire : Articolo : Incendio a, fumo e cenere arrivano fino al Monte Amiata(Grosseto), 24 luglio 2022 - Un vasto incendio boschivo è ...

alto_adige : Chiusa, incendio nel bosco vicino a Maso Rampuier: i vigili del fuoco costretti a raggiungere la zona impervia a pi… - SIENANEWS : Incendio in un bosco a Cinigiano, in azione anche i vigili del fuoco di Siena per domare le fiamme - AnsaMolise : Incendi: in fiamme bosco Isernia, in arrivo elicottero - fisco24_info : Spagna: previsti fino a 45 gradi nel sud, rischio incendi: In fiamme a Tenerife 2.156 ettari bosco, evacuate 600 pe… - venti4ore : Bosco in fiamme a Cinigiano (Grosseto). Abitazioni a rischio Cronaca -