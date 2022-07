Bonus 200 euro, nuovo accredito in arrivo per lavoratori e pensionati: il governo Draghi prepara il Decreto Aiuti bis (Di domenica 24 luglio 2022) È già campagna elettorale, ma il governo Draghi è in carica per il disbrigo degli affari correnti. L'esecutivo dimissionario prepara il nuovo Decreto Aiuti bis entro la prima settimana di agosto. Il primo provvedimento verrà votato dal Parlamento probabilmente verso la fine della prossima settimana, in modo da consentire il varo della seconda misura nella settimana successiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) È già campagna elettorale, ma ilè in carica per il disbrigo degli affari correnti. L'esecutivo dimissionarioilbis entro la prima settimana di agosto. Il primo provvedimento verrà votato dal Parlamento probabilmente verso la fine della prossima settimana, in modo da consentire il varo della seconda misura nella settimana successiva. L'articolo .

