Bologna | Skorupski e quell'operazione 'alla Svanberg'

(Di domenica 24 luglio 2022) Lukaszcome? Il portiere polacco ha il contratto in scadenza 2023, proprio come il centrocampista andato al Wolfsburg. E...

infoitinterno : Bologna, si complica il rinnovo di Skorupski fino al 2025 - CalcioPillole : #Bologna, si complica il rinnovo di #Skorupski: distanza fra domanda e offerta, la scadenza è nel 2023. - bologna_sport : #calciomercato C'è ancora distanza tra #Skorupski e il #Bologna per il rinnovo #rassegnastampa - BFCNews1909 : I convocati #Bologna per l'amichevole contro #AzAlkmaar. Bagnolini, Bardi, Skorupski; Amey, Angeli, Cambiaso, De Si… -

TUTTO mercato WEB

Per il, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3 - 5 - 2 come modulo. Questa la formazione di partenza:, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Ferguson, Schouten, ...(3 - 4 - 2 - 1):; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Schouten, Ferguson, Cambiaso; Orsolini, Barrow; Arnautovic. POSSIBILE RISULTATO: 2 - 1 Bologna, rinnovo a rischio per Skorupski Non c'è accordo tra richiesta e offerta economica Il Bologna vuole blindare i suoi giocatori in questo calciomercato e sta lavorando sui rinnovi, ma con Skorupski non c'è ancora l'accordo ...Diretta Bologna AZ Alkmaar streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole della formazione felsinea ...