Black Panther: Wakanda Forever, il trailer del San Diego Comic-Con 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema italiani dal 9 novembre, svela i primi dettagli del plot dell'atteso cineComic Marvel. Le abbiamo attese a lungo e finalmente le prime immagini di Black Panther: Wakanda Forever fanno irruzione in rete nel trailer lanciato nel corso del panel Marvel ospitato dal San Diego Comic-Con 2022 nella Hall H. Nel video, sulle struggenti note di una cover di No Woman No Cry si vedono i protagonisti alle prese con la commozione. Ramonda viene poi ritratta sul trono di Wakanda e si anticipa una guerra con un'altra tribù, incendi e l'entrata in scena di un'altra persona che indossa il costume ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Ildi, nei cinema italiani dal 9 novembre, svela i primi dettagli del plot dell'atteso cineMarvel. Le abbiamo attese a lungo e finalmente le prime immagini difanno irruzione in rete nellanciato nel corso del panel Marvel ospitato dal San-Connella Hall H. Nel video, sulle struggenti note di una cover di No Woman No Cry si vedono i protagonisti alle prese con la commozione. Ramonda viene poi ritratta sul trono die si anticipa una guerra con un'altra tribù, incendi e l'entrata in scena di un'altra persona che indossa il costume ...

