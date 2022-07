Berrettini si arrende a Ruud in finale a Gstaad - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo Berrettini Gstaad, 24 luglio 2022 - Casper Ruud conquista il torneo svizzero di Gstaad sulla terra battuta sconfiggendo in tre set Matteo Berrettini 4 - 6,7 - 6(4),6 - 2. Un match che poteva ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo, 24 luglio 2022 - Casperconquista il torneo svizzero disulla terra battuta sconfiggendo in tre set Matteo4 - 6,7 - 6(4),6 - 2. Un match che poteva ...

Eurosport_IT : Matteo Berrettini si arrende solo in finale a Ruud! Il norvegese Casper conquista lo Swiss Open ????????… - AnnibalePia : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini si arrende a Ruud con lo score di 46 76 62, mancando ben 3 palle break nel 2° set, di cui una sul 4-4. Ha vi… - CorSport : Gstaad, #Berrettini si arrende in finale: #Ruud vince in rimonta - SMichielan : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini si arrende solo in finale a Ruud! Il norvegese Casper conquista lo Swiss Open ???????? #EurosportTENNIS |… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Matteo, vince il primo set ma non basta! #EurosportTENNIS | #ATP | #SwissOpenGstaad | #Tennis | #Berr… -